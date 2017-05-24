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债券 | 2017年 5月 25日 星期四 04:45 BJT

标题新闻：美国CBO预计医改议案将令美联邦赤字十年减少1,190亿美元，2026年前2,300万人失去医保

CBO为国会预算办公室 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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