焦点：美国共和党医改计划参议院闯关失败 特朗普誓言要卷土重来

路透华盛顿7月18日 - 美国共和党试图改革或废除奥巴马医保(Obamacare)的努力周二在美国参议院失败，总统特朗普以及共和党七年来一心推进的计划深受打击。

共和党控制的参议院立场纷乱令金融市场感到不安，担心特朗普的税改等其他国内重大政策获得国会通过的胜算能有几何。

特朗普称对上述结果感到失望，并暗示他可能让根据奥巴马医保法案创立的保险市场停摆，然后试图与民主党人一起研究如何救助。

“目前的情况来看，我们可能将只让奥巴马医保失败，”特朗普在白宫对记者表示。“我们将让奥巴马医保失败，然后民主党人就会来找我们。”

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)宣布，将举行对直接废除奥巴马医改法案的投票，若该举措获得通过将在两年后生效。此前，周一夜间有件事情已经变得很明朗，那就是他未取得足够的支持来通过全面改革奥巴马医改法案。

但他提出的新方法在几个小时内就显示行不通。温和派共和党参议员Shelley Moore Capito、Susan Collins和Lisa Murkowski很快宣布他们不会支持废除奥巴马医改。由于民主党参议员一致反对，因此若要该提案在参议院获得通过，共和党最多只能承受党内两票反对。共和党在参议院以52-48拥有微弱多数席位。

“目前去废除一项已经与我们的医疗体系密切结合在一起的法案，并寄望于未来两年找到替代法案，我认为这是没有建设性的，”Collins对记者说。

麦康奈尔周二表示，参议院下周早些时候将就一项动议举行投票，该动议将为在没有替代方案的情况下就废除奥巴马医改的议案进行投票铺平道路。

美元兑一篮子货币跌至10个月低位，美国公债收益率下滑，因医改议案遇到新挫折，让投资者愈发质疑特朗普实施其减税和基建支出计划的能力。股市对此无甚反应，分析师表示，股市几乎已排除了特朗普政府将出台有利于企业立法的预期。

“医改遇阻把特朗普的所有政策议程都推到了2018年，”WunderlichSecurities首席市场策略师Art Hogan表示。

特朗普誓言医改努力并未终结。他早间发表推文称，“民主党议员和少数共和党议员让我们感到失望 。大多数共和党议员都很忠诚、很棒、工作也很努力。我们会回来的！”

医改议案闯关失败的几个小时后，身为共和党人的参议院健康委员会主席Lamar Alexander表示，未来几周他将就如何稳定个人保险市场召开听证会。(完)