《独家新闻》美国政府仍未修补医保网站安全漏洞--专家

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透波士顿1月16日 - 多位网络安全专业人士警告称，美国政府仍未修补医保网站存在的安全漏洞，这个问题在大约三个月前由专业人士首次指出。
计算机安全顾问公司TrustedSec LLC的负责人David Kennedy告诉路透，自政府医保网站10月1日上线后不久，他和其他网络安全专家就向政府报告了20多处漏洞，但目前政府仍未堵上这些漏洞。
他表示，黑客可能会盗取个人信息、修改数据或攻击网站用户的个人电脑。他们还可能会破坏网站的基础设施。Kennedy周四将在众议院科技航空委员会提供证词时介绍这些安全隐患。
负责医保网站运行的美国联邦医疗照顾和医疗辅助服务中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)在给路透的声明中称，对这些隐患非常重视。
该网站为美国36个州数以百万计的消费者提供服务，但在10月1日上线后的头两个月接连发生技术故障。在奥巴马政府的努力之下，自12月开始网站运行变得更为流畅，但仍存在数据传输问题。
Kennedy称，上周他把网站漏洞的详细技术问题提交给七位独立的网络安全专家，他们检视了描述黑客可能进行攻击方式的视频、系统日志和其他文件。
他们向众议院科技航空委员会提交了报告，并表示对网站的安全感到担忧。Kennedy将该报告提供给路透，并将在周四向该委员会公布。众议院科技航空委员会由反对奥巴马医保法案的共和党人领导。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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