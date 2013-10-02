美国新医保网络交易所启用 首日访问量过大频现技术故障

路透10月1日 - 周二美国新的网上医保交易所正式启用，但因技术故障和访问量过大而运行缓慢，可见将数以百万计无医保的普通民众纳入医保范围是个挑战。该交易所是奥巴马医保改革的核心措施。

该交易所启用本身就彰显奥巴马这一标志性国内政策取得胜利，此前数年，奥巴马提议的医保改革饱受共和党反对派的诟病，而各州网站架设的技术基础设施建置也数度推迟。联邦政府部分关闭也没能阻止该交易所正式上线。

“只要我在总统的位置上，我就不会屈服于共和党部分人士的鲁莽要求，他们反对向数以百万计勤劳的美国人提供平价医保，”奥巴马在白宫玫瑰园说道，之前他会晤了将因医保改革而受益的民众代表。

患者保护与平价医疗法案(Patient Protection and Affordable Care Act)，即众所周知的“奥巴马医改(Obamacare)”将根据收入水平，通过各州的交易所提供有补贴的医保，并从明年1月1日起扩大针对穷人的医疗补助计划(Medicaid)，这是美国自1960年代推出老年人医保计划以来，最为宏伟的社保计划。

路透记者全天登录了至少47个州的医保交易所，但频繁遇到报错信息或是网站流量超载的提示，尤其是由联邦政府直接运行的36个网站。

美国卫生和公众服务部称，自午夜以来有280万人到访了HealthCare.gov，有81,000人打过客服电话，有60,000人要求进行在线咨询。该部门没有说明流量数据和申请医保的访客数量的具体来源，但表示将改进网站的速度。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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