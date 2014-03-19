西雅图新闻采访直升机坠毁 两人丧生

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透西雅图3月18日（记者 Bryan Cohen） -美国官员称，一架用于新闻拍摄的直升机周二在西雅图太空针塔附近坠毁并起火，飞行员及机上的一位摄影师丧生，三辆汽车起火。
西雅图消防局发言人摩尔（Kyle Moore）对记者称，这架直升机试图在一家电视新闻台大楼楼顶的停机坪起飞时坠毁。
摩尔还称，紧急救援人员赶至现场后，在直升机的残骸中发现了两名死者，三辆起火车辆里面的人员设法逃了出来。有一人情况危急。
ABC旗下的电视台KOMO称，出事的是他们的一架直升机。该电视台在网上发布的照片显示，直升机坠毁后，现场的车辆起火并冒起浓烟。
KOMO报道称，死者分别是飞行员Gary Pfitzner和摄影师BillStrothman，Pfitzner就职于一家为电视台提供直升机服务的公司，Strothman当时正在为KOMO拍摄视频，但已从公司退休，为自由职业者。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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