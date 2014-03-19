西雅图新闻采访直升机坠毁，两人丧生

美国各类经济指标总览--2017/4/17
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图3月18日 - 美国官员称，一架用于新闻拍摄的直升机周二在西雅图太空针塔附近坠毁并起火，飞行员及机上的一位摄影师丧生，三辆汽车起火。
西雅图消防局发言人摩尔（Kyle Moore）对记者称，这架直升机试图在一家电视新闻台大楼楼顶的停机坪起飞时坠毁。
摩尔还称，紧急救援人员赶至现场后，在直升机的残骸中发现了两名死者，三辆起火车辆里面的人员设法逃了出来。有一人情况危急。
ABC旗下的电视台KOMO称，出事的是他们的一架直升机。该电视台在网上发布的照片显示，直升机坠毁后，现场的车辆起火并冒起浓烟。
KOMO报道称，死者分别是飞行员Gary Pfitzner和摄影师Bill Strothman，Pfitzner就职于一家为电视台提供直升机服务的公司，Strothman当时正在为KOMO拍摄视频，但已从公司退休，为自由职业者。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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