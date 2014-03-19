西雅图新闻采访直升机坠毁，两人丧生

(本文由路透中文网编译提供)

路透西雅图3月18日 - 美国官员称，一架用于新闻拍摄的直升机周二在西雅图太空针塔附近坠毁并起火，飞行员及机上的一位摄影师丧生，三辆汽车起火。

西雅图消防局发言人摩尔（Kyle Moore）对记者称，这架直升机试图在一家电视新闻台大楼楼顶的停机坪起飞时坠毁。

摩尔还称，紧急救援人员赶至现场后，在直升机的残骸中发现了两名死者，三辆起火车辆里面的人员设法逃了出来。有一人情况危急。

ABC旗下的电视台KOMO称，出事的是他们的一架直升机。该电视台在网上发布的照片显示，直升机坠毁后，现场的车辆起火并冒起浓烟。

KOMO报道称，死者分别是飞行员Gary Pfitzner和摄影师Bill Strothman，Pfitzner就职于一家为电视台提供直升机服务的公司，Strothman当时正在为KOMO拍摄视频，但已从公司退休，为自由职业者。（完）