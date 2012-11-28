美国年轻人成艾滋病毒感染高发人群

路透芝加哥11月27日电（记者 Julie Steenhuysen）---美国疾病控制预防中心（CDC）周二发布报告称，美国感染艾滋病毒（HIV）的年轻人中，有一半以上对此并不知情。

报告称，在所有新感染HIV的人群中，年龄介於13-24岁的年轻人占26%。12月1日是世界艾滋病日。

“根据我们通过30年研究对HIV的了解以及如何预防的方法，年轻人的感染率如此之高让人无法接受，”CDC主任弗里登（Thomas Frieden）在与记者的电话会议上说道。

弗里登称，美国每月有1,000名年轻人感染HIV。HIV感染无法治愈，患者的终生治疗成本高达40万美元。若感染者不接受治疗，将发展为艾滋病导致早逝。

CDC下属HIV/艾滋、肝炎、性传染病及结核病预防中心主任芬顿（Kevin Fenton）接受电话采访时称：“这样的数字触目惊心。”

他表示，过去几年，年轻人感染HIV的比例相对稳定，但感染率似乎在上升。

CDC和美国儿科学会（American Academy of Pediatrics）建议从青少年开始就对HIV进行例行检查。但芬顿称：“很少有年轻人做HIV检测。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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