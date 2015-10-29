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国际财经 | 2015年 10月 29日 星期四 12:34 BJT

美国货币政策正常化过程已经展开 须留意风险管理--香港金管局

路透香港10月29日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周四称，美国货币政策正常化过程已经展开，须留意风险管理。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。

陈德霖就传媒查询时表示，“留意到美联储明确表示会在12月的会议决定是否加息，大家要留意美国货币政策正常化过程已经展开，加息只是迟早问题。”

他并称，由于超低利息环境已存在多年，一旦利率开始上升，市场难免会出现较大波动。

他重申，虽然联储局多次表示加息步伐会适度缓慢，但货币政策正常化过程很可能会对全球资金流向、资产价格和金融市场尤其是新兴市场，带来冲击。

“正如我们过去多次强调，大家要留意风险管理，避免过度借贷。”他说。

香港股市恒生指数.HSI周四盘初涨0.4%后跟随亚洲股市走低，香港时间11:28，跌0.31%；反映对利率敏感的香港地产股指数.HSNP亦跌0.24%。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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