美国货币政策正常化过程已经展开 须留意风险管理--香港金管局

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透香港10月29日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周四称，美国货币政策正常化过程已经展开，须留意风险管理。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。
陈德霖就传媒查询时表示，“留意到美联储明确表示会在12月的会议决定是否加息，大家要留意美国货币政策正常化过程已经展开，加息只是迟早问题。”
他并称，由于超低利息环境已存在多年，一旦利率开始上升，市场难免会出现较大波动。
他重申，虽然联储局多次表示加息步伐会适度缓慢，但货币政策正常化过程很可能会对全球资金流向、资产价格和金融市场尤其是新兴市场，带来冲击。
“正如我们过去多次强调，大家要留意风险管理，避免过度借贷。”他说。
香港股市恒生指数.HSI周四盘初涨0.4%后跟随亚洲股市走低，香港时间11:28，跌0.31%；反映对利率敏感的香港地产股指数.HSNP亦跌0.24%。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。