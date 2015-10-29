美国货币政策正常化过程已经展开 须留意风险管理--香港金管局

陈德霖就传媒查询时表示，“留意到美联储明确表示会在12月的会议决定是否加息，大家要留意美国货币政策正常化过程已经展开，加息只是迟早问题。”

他并称，由于超低利息环境已存在多年，一旦利率开始上升，市场难免会出现较大波动。

他重申，虽然联储局多次表示加息步伐会适度缓慢，但货币政策正常化过程很可能会对全球资金流向、资产价格和金融市场尤其是新兴市场，带来冲击。