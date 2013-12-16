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时事要闻 | 2013年 12月 16日 星期一 11:54 BJT

美国20个州闹“猪瘟”

路透12月13日 -美国农业部称，内布拉斯加成为美国又一个爆发了生猪致命病毒疫情的州，受该疫情影响的州已共计达到20个。

这种猪流行性腹泻病毒(PEDv)最早今年5月开始在美国爆发，此前在北美从未报告过该病毒。

疫情蔓延令市场担心明年春季和夏季美国的生猪供应将急剧下降。

到目前为止，美国已有20个州报告共计超过1,500例疫情，而每例均可能涉及数以千计的牲畜感染。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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