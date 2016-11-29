网络星期一销售额跃增 料超过预测并创纪录高位

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月28日 - 美国网络星期一(Cyber Monday)的在线销售势头增强，料超过之前的预期，触及33.9亿美元的纪录，因投资者在一年中网购最热络的一天大量下单。
这打消了对感恩节周末在线销售跃增，会损及网络星期一销售的担忧；同时也凸显消费向网络整体迁移的趋势，这种迁移导致实体店销售放缓。
据Adobe Digital Insights，网络星期一销售额最终料较上年同期增长10.2%至33.9亿美元，之前预计为33.6亿美元。
可获得的最新数据显示，截至美东时间周一午夜，销售总额为11.9亿美元。Adobe将在周二公布最终数据。
不过网络星期一的增长速度不及黑色星期五和感恩节，后两者别增长21.6%和11.5%，Adobe称主要是因为前一年的基数较低。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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