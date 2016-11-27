美国感恩节和黑五实体店销售下滑 在线销售放光彩

路透11月26日 - 美国感恩节和黑色星期五实体店销售和客流量较上年下滑，因商店折扣持续不限于周末，而且更多顾客在线购物。

周六公布的数据显示，两天网上销售增长都达到两位数，黑色星期五当天销售首次超过30亿美元。

分析公司RetailNext数据显示，实体店两天的净销售下降5.0%，交易数量减少7.9%。

零售研究公司ShopperTrak初步数据显示，实体店客流量较2015年感恩节和黑色星期五相比共下滑1%。

数据凸显黑色星期五的重要性下降，因更多零售商在当月提前开始打折，并在感恩节开门营业。

“月初大选这几周影响了零售业的正常运作...而且11月气温较高，可能也抑制了销售，”零售咨询机构副总裁Shelley Kohan称，并表示预计12月销售会加速。

据RetailNext，实体连锁店黑色星期五净销售下滑10.4%。

“周四开门营业的商店周五不是很忙...感恩节不营业的商店在周五比较繁忙，但也不像往年客流量那么大，”NPD集团首席行业分析师Marshal Cohen称。

**在线销售大放异彩**

但据全美零售商联合会，今年整体假日季销售料增长3.6%至6,558亿美元，因为就业市场收紧。

失业率10月触及八年最低点，今年时薪创2009年以来最大增幅，提升了消费者信心并提振支出。

据NPD，消费者今年假日季料平均消费636美元，较2015年增长3%。

Adobe Digital Index追踪的感恩节和黑色星期五在线销售为52.7亿美元，较上年同期增长18%，高于此前预计的50.5亿美元。

黑色星期五销售增长21.6%至33.4亿美元，移动设备购物贡献了超过10亿美元，都创下黑色星期五的销售纪录。(完)