美国股市：零售类股下跌，黑色星期五销售情况令人失望

即便是应该从网络购物趋势中获益的电商巨头亚马逊 ，也收低1.3%至664.80美元。

LEK Securities销售和交易主管Frank Davis表示，“市场人士原认为可能会受到提振，但事实并非如此。”

分析公司RetailNext的数据显示，周四和周五的客流平平，零售销售下滑1.5%，购物者平均支出下降1.4%。网络销售则录得两位数的升幅。

德意志银行表示，该行调查的商店中，有46%在周五和周六业务繁忙，低于去年的60%，且创2009年开始这项调查以来最低水准。

折扣零售商Target 的网站因网络星期一(Cyber Monday)的巨大流量而当机，其股价收低1.3%至72.50美元。

分析师表示，今年多达20%的假日购物料在感恩节假期期间完成。但这四天的销售情况也不是预示整个购物季表现的很好指标。

根据LPL Financial的报告，自2008年以来，黑色星期五和网络星期一过后的早期销售估值对假期季零售股的表现影响甚微或没有影响。

感恩节后一周的短期表现也不一致。(完)