特写：美国经济衰退致大量儿童无家可归

路透迈阿密12月23日电（记者 Tom Brown）---阿伊莎（Aeisha Touray）的妈妈坐在迈阿密市中心的收容所，诉说着她的经济窘况和对美国政体失去信心，三岁的阿伊莎随口说出一句话，听着像是"占领华尔街"运动的新口号。

"你敢！"阿伊莎在Chapman Partnership收容所一张会议桌上推着玩具车时突然说道。

阿伊莎究竟在想什麽没人知道，当时她的妈妈图雷（Nairkahe Touray）正说着如何花光积蓄、今年稍早和八个孩子中的五个在汽车里度日的遭遇。

面对像阿伊莎和无数其他这样的孩子，我们如何向他们解释，在这个世界上最富裕的国家，他们是如何沦落到无家可归地步的？

美国全国无家可归问题中心（National Center on Family Homelessness）本月稍早发布报告称，去年美国有160万儿童无家可归，他们生活在街上、收容所、汽车旅馆或与其他家庭合住。

这一数字自2007年以来上升38%，该中心总裁巴苏克（Ellen Bassuk）将此归因于经济衰退的影响，以及女性支撑的极度贫困家庭数量增多。

美国人口普查局（Census Bureau）近日发布的数据也显示，基於新的计算方法，约48%的美国人生活贫困或收入低下。

当问及儿童无家可归问题时，73岁的布朗（Alfredo Brown）说："我每天都能看到这样的情景。"布朗是一名退休军官，现任非营利组织Chapman Partnership副主任，该组织在迈阿密戴德郡（Dade）经营着两处无家可归者收容所。

"我看到许多妇女儿童无家可归，他们睡在汽车里、废弃的建筑物中或破旧的公共汽车中。这种情景让人难过，我们生活在一个富裕国家，而很多人却一无所有。"布朗说。

贫困的父母们

为了进一步了解无家可归问题的广度和深度，路透记者过去一周深入全美各地，对一些无家可归的父母和儿童进行了采访调查。

从洛杉矶的贫民区Skid Row至纽约的South Bronx，衰退带来的经济破坏，是贯穿这里人们所讲述故事的主线。不过，在他们讲述的悲惨生活故事中，也共同洋溢着希望。

在图雷含泪讲述其如何抗争经济衰退、精神压抑、糖尿病和慢性足疾，以及期间她的孩子们所遭受的折磨时，旁边小小的阿伊莎也明显有些失落。

图雷在抱怨政府救助资金针对的是银行而非普通民众时，听起来就像她也是"占领华尔街"的示威者。

"因为无家可归，我们受到动物的待遇，"她说。在去年离婚後，她仅靠每月583美元的子女抚养费度日，她的父母一个在亚特兰大，一个在芝加哥，同样都是无家可归。

"我的生活就是这样。我不需要有人来这里，告诉我经济状况怎样。他们（政客）需要来看看这些孩子，看看这些父母。"

在洛杉矶，路透记者碰到一位34岁的单亲父亲马丁内斯（Luis Martinez），他和他的三个孩子生活在Union Rescue Mission收容中心，这里垃圾遍地。

马丁内斯初中辍学，6年前在建筑工地工作时背部受伤，而後失业，他自豪地说着孩子们在学校表现如何地好。

"我虽然无家可归，但却没有放弃希望。"（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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