美国今年有逾50万人无家可归--HUD

路透11月19日（记者 Eric M. Johnson） - 根据美国住房和城市发展部（HUD）周四发布的一项调查，由于全国多数地方缺乏可供得起的房屋，今年美国有逾50万人无家可归，其中近四分之一年龄在18岁或者更小。

报告称，该数字较2014年略有下降。很多城市经济复苏低迷、最低收入人群薪资停滞或下降及社会福利项目预算紧张。

由于无家可归者增多，洛杉矶、西雅图、波特兰、俄勒冈及夏威夷近期宣布进入紧急状态。西雅图市长周四还参观了该市为无家可归者建的新营地。

“尽管全国性的预测数字如此，但纽约市的无家可归者继续接近创纪录的水平，”美国流浪者联盟 （Coalition for the Homeless）发言人Giselle Routhier称。

根据HUD的最新统计，在1月份的一项一夜全国性调查中，有近56.5万人流落街头住在车里、临时住所或过渡性住房。这些人中有近25%的年龄在18岁或者更小。

HUD称，该数字较之前一年下滑2%，较2007年则下降11%。（完）