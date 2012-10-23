科研人员不建议用激素疗法预防疾病

路透芝加哥10月22日电(记者 Julie Steenhuysen)---美国预防服务工作小组(U.S. Preventive Services Task Force)发布的一份新指导建议称，绝经後妇女采用激素疗法预防心脏病和骨质疏松的风险远远大於其所带来的好处，因此不建议采用类似疗法。

指导意见周一发表在《内科学年鉴》(Annals of Internal Medicine)上，重申了该小组2005年不建议采用该疗法的指导意见。

指导意见只适用於预防慢性疾病的激素疗法，不适用於使用激素来治疗潮热或阴道干涩等绝经期症状。

研究人员Kirstin Bibbins-Domingo表示：“我们的建议和2005年一样。”

他在接受电话采访时表示：“在评估这些疗法好坏的证据时，工作组不建议使用这些疗法来预防慢性病症状。”

指导意见是基於对最新科学证据的审核，有证据显示，单独使用雌激素以及雌激素与黄体酮共同使用会减少骨折的风险，但会增加中风、血凝块、胆囊疾病和失禁的风险。

虽然单独使用雌激素会降低罹患乳腺癌的风险，但雌激素与黄体酮共同使用则会增加罹患老年痴呆症和乳腺癌的风险。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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