美国丹佛一酒店推出“充气式客房”

路透丹佛7月31日 - 对于前往丹佛的游客来说，如果海拔高出海平面一英里还觉得不够高的话，丹佛Curtis酒店的游客可支付5万美金享受充气式客房。酒店卧室由升降架支撑离地22英尺。

根据酒店的宣传材料，这是世界上唯一的浮动式弹出客房。客房虽然不大(1.5×2.1米)，但五脏俱全。房间配有一张床、椅子、沙发以及完整的卫生间设施。当床展开后，沙发和椅子可以收缩。

房间里的一圈铝制栏杆提供安全措施，以免梦游者“午夜漫步”。

充气式客房是纽约艺术家Alex Schweder的作品。

酒店的销售和营销主管Kate Thompson表示，浮动式客房概念是Curtis酒店以流行文化为主题的住宿体验之一。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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