美国国会报告重创华为和中兴 中国回应选项恐不多

美国国会情报委员会10月8日发布的“有关华为与中兴对美国造成国家安全的”报告。 REUTERS/Yuri Gripas

路透北京/香港10月9日电---美国国会一份报告指控中国两大电讯设备商--华为及中兴通讯构成潜在安全隐患,华为和中兴通讯有可能在其他市场也要面临调查.而在中国经营的美国公司则担心受到报复.

美国众议院情报委员会周一警告,中国可能利用华为HWT.UL和中兴(000063.SZ)(0763.HK)生产电讯设备中的软件从事网络间谍活动.华为和中兴分别为全球第二和第五大的路由器和电讯设备生产商.

中国官方的人民日报周二指责美方对华为和中兴采取的逻辑是"有罪推定",并称"众议院情报委员会的不明智政治之举将有碍中美经贸合作的健康发展,"人民日报社论称.该报通常反映的是政府观点.

**冷战思维**

新华社的一篇英文社论抨击这是美国的冷战思维在作祟.目前正是中美关系的敏感时期,美国即将举行总统大选,而中国领导层即将换届.

随着奥巴马总统对中国采取了一系列贸易行动,中美之间的紧张关系不断升温.奥巴马阻止一家中国民营企业在美国军事基地附近建设风电厂,而且在世界贸易组织(WTO)对中国的汽车及汽车零件补贴发起挑战.

而他的竞选对手共和党总统候选人罗姆尼称,如果当选总统,一上任他就会把中国定为汇率操作者.

Charter Equity Research的分析师Ed Snyder称,国会的报告可能招致中方报复,对象是在中国销售产品的美国通讯企业,例如思科(Cisco System)(CSCO.O)、谷歌(Google)(GOOG.O)、高通(Qualcomm)(QCOM.O)和苹果(AAPL.O).但他表示,非科技领域的美国企业也可能受冲击.

**中国报复可能性不大**

不过,北京一名独立电信业顾问Sun Lin认为思科等美国高科技企业遭报复威胁不大.

"我们必须明白,在科技层面上,中国不是对手.中国客户希望得到顶尖水准的产品.而在某些领域,他们只能从美国、欧洲或者日本那里才能得到这些产品.如果你把这个通道完全关闭,那么最终将是你自己的损失,"他说.思科和惠普(HPQ.N)在中国企业网络设备市场占据主导地位,而不论是产品还是服务,华为和中兴在这些领域都处于落后.

Sun说,在政治回应及中国企业利益之间,中国可能寻求折衷."我相信我们不会看到中国采取激烈的报复举动,"Sun表示.但他亦不排除中方可能对美国的制药或农业领域展开还击.

香港独立经济学家Enzio von Pfeil称,中国比较可能会让在中国做生意的美国企业"日子更难过一点",而非采取提升美国进口商品关税等直接行动.他并表示,"有可能会采取某种暗示性宣导(阻止中国人购买部分美国产品)."

中国一家大型网络设备经销商的高层也表示,不太可能突然转而使用中国企业产品.该公司在其客户的企业网络中主要使用的是思科产品.

"思科进入市场已很多年的时间,而且建立了良好的信誉.我认为人们不会立即转而使用别的产品,"该高层并称,"美国大选结束后,事情可能就平静下来了."由于未获授权向媒体发表讲话,该高层要求匿名.

**无需诉诸WTO**

"这是一个政治问题,而非贸易问题,"北京对外经济贸易大学WTO专家屠新泉说."两国政府都面临着国内压力.美国愈发重视来自中国的竞争,并试图采取更多措施来降低中国企业竞争力,尤其是许多大企业都与政府有关系..但这些限制会适得其反,"他表示.

印度电信行业一名高级官员说,虽然政府将密切关注相关形势,但企业仍会购买中国产品,主要是出于价格的考虑.不包括手机在内,华为在印度的营收达到约12亿美元.

"对运营商来说,购买中国产品最大的驱动力是价格和资金问题.在整个行业面临流动性压力的情况下,(不去购买中国设备)是一个很难的决定,"上述高官说.由于事情的敏感性,此高官要求匿名.(完)