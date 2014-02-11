美众院通过无条件提高举债权限一年的法案

欧元跃升且股市上涨 因法国总统大选首轮投票结果出炉
路透悉尼4月24日 - 欧元周一一度高见五个月高点，市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临英国退欧式冲击的风险，同时市场纷纷解除避险交易。
路透华盛顿2月11日 -美国众议院周二以微弱优势通过了无条件提高政府借款权限一年的法案，藉以避免可能在本月底发生的违约。
众议院以221对201票通过这项法案，符合总统奥巴马不能附带无关条件的要求。在众议院通过之后，该法案将送入参议院，参议院可能在周三就此法案开始辩论。
232名共和党籍众议员中，仅有28名投下赞成票，本法案的赞成票多数来自民主党。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。
路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。