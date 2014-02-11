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国际财经 | 2014年 2月 12日 星期三 07:21 BJT

美众院通过无条件提高举债权限一年的法案

路透华盛顿2月11日 -美国众议院周二以微弱优势通过了无条件提高政府借款权限一年的法案，藉以避免可能在本月底发生的违约。

众议院以221对201票通过这项法案，符合总统奥巴马不能附带无关条件的要求。在众议院通过之后，该法案将送入参议院，参议院可能在周三就此法案开始辩论。

232名共和党籍众议员中，仅有28名投下赞成票，本法案的赞成票多数来自民主党。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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