美众院通过无条件提高举债权限一年的法案（更新版）

路透华盛顿2月11日 -美国众议院周二以微弱优势通过了无条件提高政府借款权限一年的法案。总统奥巴马要求提高债务上限不可附加任何条件，共和党人对此作出妥协。

主要借助于民主党支持，众议院以221对201票通过这项法案。这标志着众议院共和党人过去三年使用的对抗性财政策略发生巨大转变。这一策略的顶点就是在去年10月造成了为期16天的政府停摆。

法案通过之前，众议院共和党人否决了众议院议长贝纳(JohnBoehner)的最新提案，即把提高17.2万亿(兆)美元债务上限与放弃按计划削减军队养老金相挂钩。

尽管贝纳表示，他推进“无附加条件”债务上限的决定“令人失望”，但这也把一个艰难而有争议的问题留到2014年11月国会选举后再解决。这样，共和党人可以将竞选精力都放在根基不稳的奥巴马医改法案上面。

提高债务上限的赞成票大多数来自民主党人。有193位民主党议员投票赞成；仅有28位共和党人赞成，共和党希望归咎于奥巴马拒绝谈判。

“他不愿意致力于解决我们的长期支出问题，”贝纳周二稍早时对记者说。“所以就让他的党给他所想要的上调举债上限吧。”

民主党掌控的参议院可能在周三开始考虑这项法案。参议院本周就通过法案的话，在2月27日美国财政部预计耗尽现有举债能力之前，可望给金融市场相当大的喘息空间。

美股对这个消息反应平平。美股连续第四日上涨，大多数交易员的注意力放在美联储主席叶伦的国会听证上。

“对于不会达成协议的担忧本来就很弱。(对市场)不是大利多，不过我很乐见达成协议，”Wells Fargo FundsManagement首席证券分析师John Manley说。

随着股票上涨，债券价格回落。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪 审校 徐文焰/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。