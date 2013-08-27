美国6月房价上涨但涨速放缓 消费者信心8月反弹

6月26日在美国科罗拉多拍到的一处在建的新住宅。 REUTERS/Rick Wilking

* 6月房价上涨但涨速变慢，可能预示着房地产增长放缓

* 尽管利率上涨，但消费者信心增强且前景展望改善

路透纽约8月27日 - 美国6月房价上升但涨速放缓，预示抵押贷款利率上涨最终可能延缓房地产市场成长势头。

周二发布的数据显示，8月消费者信心反弹。消费者对未来的看法更加乐观，尽管其对现况的评估下滑。

6月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月增长0.9%，略低于分析师原本预期的上升1%。

该数据可能不会改变分析师认为房地产市场将持续复苏的预期，该市场仍将是美国经济的亮点。美国经济第二季仅增长1.7%。

不过抵押贷款利率自5月底以来已攀升超过1个百分点，大部分归因于市场预期美联储很快将开始减少购债以撤回对经济的支持。联储此前每月进行的购债令长期利率保持在较低水平。

分析师称，这暗示未来数月房价的上涨势头可能继续放慢，特别是因为利率在6月底7月初快速上涨，当时不少6月购房合约可能已经签订。

“我们知道房价走势通常比较滞后。首先抵押贷款申请数量会下降，之后房屋开工和建筑许可也会跟上。而房价有所波动还需要时间，”美银美林的美国分析师Michael Hanson表示。

最近的数据已经显示，抵押贷款申请数量下滑，对现有贷款的再融资需求也减少；上周出炉的一份报告则表明，7月独栋新屋销售大幅降至九个月低点。

标普/Case Shiller指数显示，6月所有20个大都会城市的房价均较上年同期上涨，其中拉斯维加斯房价以24.9%的涨幅领先。不过只有六个城市的房价涨幅高于前月，少于5月时的10个城市。

S&P Dow Jones Indices指数委员会主席David Blitzer在一份声明中指出，“整体而言报告显示房价正在上涨，但上涨脚步可能正在放缓。”

浏览美国房价图表，请点选：(link.reuters.com/rem34t)

浏览美国消费者信心图表，请点选：(link.reuters.com/pum34t)

6月未经季节调整的房价上涨2.2%，而全国平均水准回到2004年春季水准。房价仍远低于2006年的峰值；房价崩盘后造成美国经济陷入1930年代以来最为严重的衰退。

与去年6月相较，房价涨幅达稳健的12.1%，略低于前月的上涨12.2%。

尽管借贷成本升高，但是美国消费者信心仍见改善。产业团体经济谘商会表示，其编制的8月消费者信心指数从80.3升至81.5，预期指数从86.0上升至88.7。调查的截止日期为8月15日。

有关叙利亚紧张情势升高的疑虑让市场未对数据做出太大反映，在优于预期的消费者信心指数公布后，美国公债价格略为缩减涨幅，而公债收益率回升支撑美元。美国主要股价指数则是走低。

Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons表示，“对于经济将持续好转的信心的确正在增强，但在当前成长仍相当疲软的情形下，信心加速上升的情形有点令人疑惑。”他并指出，过去三季的经济成长“仅仅只有1%”。

High Frequency Economics首席美国经济分析师Jim O’Sullivan表示，经济谘商会的预期指数水准与实质消费者支出约3%的成长率相符，而实质消费者支出增幅“将从当前的约2%上升”。

分析师多预期下半年经济成长力道增强，而美国联邦储备委员会(FED/美联储)也持同样的看法，而经济前景是其缩减刺激政策的依据。

市场大多预期美联储将自下月开始缩减购债，且可能2014年中停止购债，不过这仍存在不确定性。

若抵押贷款利率持续上升，令房市面临压力，则前景可能有更多阴霾。

不过利率仍处于史上相对低点，多数分析师预期借款成本上升不会让经济复苏划上句点。短期而言，潜在买家可能在利率上升之前就采取行动。

O'Sullivan表示，“若房价涨幅自当前的两位数成长略为缩小，这可能不是件坏事，而我认为抵押贷款利率上扬的效应将会被经济改善所抵销，这已反映在表现不俗的消费者信心数据上。”(完)