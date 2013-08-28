美国7月成屋待完成销售指数下滑 房市复苏减弱

4月5日在洛杉矶谷一处居民住宅拍到的新屋建设情形。 REUTERS/Steve Marcus

* 美国7月成屋待完成销售指数较前月下滑1.3%

* 上周抵押贷款利率上升

路透华盛顿8月28日 - 美国7月份二手房屋购买合约连续第二个月下滑，表明抵押贷款利率的上升正在影响该国房市复苏。

全美不动产协会(NAR)周三公布，7月成屋待完成销售指数较上月下跌1.3%，至109.5。

降幅大于多数分析师的预期，可能促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)在削减购债规模的问题上更加谨慎。

“抵押贷款利率上升开始令楼市活力减退，”多伦多道明证券的分析师Millan Mulraine说。

该数据对华尔街影响甚微，市场的关注焦点放在美国可能对叙利亚发动军事打击方面。美股开平盘后小幅收高，美国公债收益率则上升。

全美多数地区的房屋交易量下降，主要集中在东北和西部地区。

浏览成屋待完成销售图表，请点选：(link.reuters.com/tax34t)

美国房屋市场遭受2007-2009年经济衰退的重创，不过去年初似乎已走出困境，当时房屋价格重新开始上升。

不过，今年5月以来，抵押贷款利率大幅上升，因市场预期美联储不久将缩减其每月购债规模。

美国抵押贷款银行协会(MBA)在另外一份报告中称，上周，30年期抵押贷款平均利率上升12个基点至4.8%。

5月以来利率已上升逾1个百分点，当时美联储官员强烈暗示联储可能会开始撤出货币刺激举措。

这似乎已经导致房价涨势放慢，再融资活动减弱。购房贷款申请5月以来大幅下滑，但上周小幅回升。

不过按照历史标准，利率仍处于低位，而且大多分析师认为房地产业将继续复苏，尽管增速会有所放缓。

周三发布的路透调查显示，分析师称消费者组建家庭和房屋供应紧张，将有助于房地产业免受房屋贷款利率上涨的冲击。

据该调查预测，第三季二手房平均销售年率为520万户，第四季将小增至524万。

今年的30年期平均贷款利率目前预计为4.17%，2014年将跳涨至4.90%。在5月的调查中，分析师曾预计今年该利率平均为3.58%。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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