美国经济：9月止赎活动降至8年低位--RealtyTrac

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透华盛顿10月16日 - RealtyTrac周四公布报告显示，美国9月全国房屋止赎活动降至2006年7月以来最低，因银行收回房屋数量减少。
追踪楼市数据的RealtyTrac发布报告称，9月全国共有106,866处房产进入止赎程序，较8月减少8.6%，较上年同期下降18.6%。
9月总体止赎活动连续第48个月同比下降。止赎活动包括发出止赎通知、安排拍卖或被银行收回。
“9月全国止赎活动降至出现楼市泡沫前的水平，主要原因是银行收回房屋持续减少，”RealtyTrac副总裁Daren Blomquist称。
9月贷款方收回22,930套房产，较前月减少13%，48,399套安排拍卖，下降5.5%。
违约通知下降9.8%，至8,840份。(完) (编译 王丽鑫； 审校 李爽)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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