美国经济：9月止赎活动降至8年低位--RealtyTrac

路透华盛顿10月16日 - RealtyTrac周四公布报告显示，美国9月全国房屋止赎活动降至2006年7月以来最低，因银行收回房屋数量减少。

追踪楼市数据的RealtyTrac发布报告称，9月全国共有106,866处房产进入止赎程序，较8月减少8.6%，较上年同期下降18.6%。

9月总体止赎活动连续第48个月同比下降。止赎活动包括发出止赎通知、安排拍卖或被银行收回。