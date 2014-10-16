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债券 | 2014年 10月 16日 星期四 12:59 BJT

美国经济：9月止赎活动降至8年低位--RealtyTrac

路透华盛顿10月16日 - RealtyTrac周四公布报告显示，美国9月全国房屋止赎活动降至2006年7月以来最低，因银行收回房屋数量减少。

追踪楼市数据的RealtyTrac发布报告称，9月全国共有106,866处房产进入止赎程序，较8月减少8.6%，较上年同期下降18.6%。

9月总体止赎活动连续第48个月同比下降。止赎活动包括发出止赎通知、安排拍卖或被银行收回。

“9月全国止赎活动降至出现楼市泡沫前的水平，主要原因是银行收回房屋持续减少，”RealtyTrac副总裁Daren Blomquist称。

9月贷款方收回22,930套房产，较前月减少13%，48,399套安排拍卖，下降5.5%。

违约通知下降9.8%，至8,840份。(完) (编译 王丽鑫； 审校 李爽)
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