综述：美国新屋销售回落至七个月低位 制造业活动企稳

* 6月新屋销售急挫6.8%

* 5月销售被下修至下滑1.1%

* 7月制造业活动扩张略有加速

路透华盛顿7月24日 - 美国6月新屋销售降至七个月最低，5月数据也被大幅下修，目前来看只是楼市复苏大趋势中遭遇的一个小挫折。

周五公布的另一项数据显示，在连续三个月放缓后，7月制造业活动有所提速。

商务部表示，6月新屋销售下降6.8%，经季节性调整后年率为48.2万户，为去年11月以来最低。5月数据被下修至51.7万户，前值为54.6万户。

“你肯定不愿看到数据出现反复，但我们仍乐观地认为，楼市仍处于长期上行的轨道上，”EverBank的住宅抵押贷款副总裁Tom Wind表示。

分析师之前预计，6月新屋销售与5月持平。新屋在楼市的占比为8.1%。6月新屋销售同比增长了18.1%。

数据公布后，美国公债价格上扬，美元指数缩减涨幅。美国股市走低。

尽管新屋销售连降两个月，但楼市复苏的总趋势依然完好无损。

就业市场供应收紧释放出年轻成年人的购房需求，楼市因此受到支撑。政府通过房利美和房贷美等抵押贷款融资公司放宽对首次购房者的借贷要求等举措也为楼市复苏助力。

周三公布的一项数据显示，6月成屋销售跳增至逾八年高位。上周公布的另一项数据显示，上月建筑许可接近八年峰值，房屋开工稳健增长。

上月东北部地区的新屋销售急增28%，5月飙升了78.6%。西部地区销售回落了17%，中西部地区也下降了11.1%。南部地区的销售下滑了4.1%。

上月，新屋库存增加了3.4%，至21.5万户，为2010年5月以来最高。但供应仍不到楼市荣景期巅峰时的一半，且增速不及家庭组建的速度。

以6月的销售量计算，需要5.4个月的时间来消化目前市场上的库存，为去年11月以来最高。5月为4.8个月。上月新屋房价中值同比下降1.8%，至28.18万美元。

另外，金融数据公司Markit称，美国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至53.8，6月终值则为53.6，此为2013年10月以来最低，路透调查分析师预估7月数据为53.6。

数据高于50表明制造业活动扩张。不过，Markit表示，7月就业创造放缓，就业分项指数为53.7，为4月以来最低，6月终值为55.5。

产出分项指标从6月终值53.9升至55.4。6月产出分项指数终值是2014年1月以来最低。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。