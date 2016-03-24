美国房价涨速高于薪资 一般民众供房难度升高--报告

2015年12月30日在马里兰州拍到的一处代售的房屋。 REUTERS/Gary Cameron

路透纽约3月24日 - 根据周四公布的一项报告，美国多数地区房价涨速高于薪资，在部分人口最稠密地区，普通美国人的供房难度日益加大。

报告指出，今年以来，美国将近三分之二房屋市场的房价涨速超越薪资，旧金山及纽约市等都会中心均名列最难供房地区。

RealtyTrac的报告显示，在9%的美国房市里，目前房价可负担程度已低于以往水准。买房民众必须将更多收入用于住房，减少其他用途支出。

“根据各自过往水准来看，绝大多数的房市目前仍属于可负担，但愈来愈多美国房屋市场的房价正在远离一般受薪阶级可承受水准，”RealtyTrac资深副总裁Daren Blomquist称。

RealtyTrac分析美国456个县的房屋销售及收入数据，涵盖2.21亿人口。

虽然这份报告可能加剧有关房价炒作的疑虑，但目前房价可负担程度还是远远好于2006年房市泡沫高峰时期。今年第一季，受薪阶级平均需要为每月抵押房贷付出三分之一收入，2006年时的比例为超过半数收入。

但RealtyTrac指出，热门市场的房价仍远远超出一般受薪阶级能力。

例如，在纽约市的数个地区，特别是布鲁克林及曼哈顿，或旧金山的都会区，要购买一间中等价位的房子，按揭付款是平均薪资的95-120%。(完)