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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 22:02 BJT

表格: 美国11月房价按月上涨0.6%,按年上涨5.6%--FHFA

路透1月23日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周三公布的11月房价指数如下:

11月 10月 (前值) 11年11月 百分比变化 +0.6 +0.6 +0.5 +5.6 指数 192.8 191.8 191.6 182.6(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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