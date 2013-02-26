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市场报道 | 2013年 2月 26日 星期二 22:05 BJT

表格: 美国12月房价按月上涨0.6%,按年上涨5.8%--FHFA

路透2月26日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布的12月房价指数如下:

12月 11月 (前值) 11年12月 百分比变化 +0.6 +0.4 +0.6 +5.8 指数 193.8 192.6 192.8 183.2(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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