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债券 | 2014年 8月 14日 星期四 13:00 BJT

美国经济：7月止赎活动四个月来首增，尚未到警戒水准--RealtyTrac

路透华盛顿8月14日 - 周四公布的一份行业报告显示，美国7月止赎活动自四个月来首度跳升，因贷款方准备拿出更多房产进行拍卖。

编撰楼市数据的RealtyTrac表示，7月美国有109,434处房产进入止赎程序，较上月增加2%；但较上年同期下滑16%，为连续第46个月按年下滑。

止赎活动包括被发止赎通知、安排拍卖或被银行收回。

“按月数据并未反映长期趋势，这很常见；7月数据最有可能这样，”RealtyTrac副总裁Daren Blomquist向路透称。“如果我们看到月度数据连续四到六个月增加，那就要担心了，不过目前还未遇到这种情况。”

止赎活动减弱已减少楼市中的房屋供应，推高房价并放慢房屋销售。(完) (编译 许娜；审校 田建华)
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