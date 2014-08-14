美国经济：7月止赎活动四个月来首增，尚未到警戒水准--RealtyTrac

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿8月14日 - 周四公布的一份行业报告显示，美国7月止赎活动自四个月来首度跳升，因贷款方准备拿出更多房产进行拍卖。
编撰楼市数据的RealtyTrac表示，7月美国有109,434处房产进入止赎程序，较上月增加2%；但较上年同期下滑16%，为连续第46个月按年下滑。
止赎活动包括被发止赎通知、安排拍卖或被银行收回。
“按月数据并未反映长期趋势，这很常见；7月数据最有可能这样，”RealtyTrac副总裁Daren Blomquist向路透称。“如果我们看到月度数据连续四到六个月增加，那就要担心了，不过目前还未遇到这种情况。”
止赎活动减弱已减少楼市中的房屋供应，推高房价并放慢房屋销售。(完) (编译 许娜；审校 田建华)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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