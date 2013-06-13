版本:
中国
债券 | 2013年 6月 13日 星期四 15:14 BJT

美国经济：银行5月接管房屋数量增加--RealtyTrac

路透纽约6月13日 - 周四RealtyTrac公布一份报告显示，银行5月接管美国房屋数量增加，因更多美国人进入止赎程序。

银行5月接管了38,946套房屋，较4月增加11%。首度收到违约通知的房产数量增加4%。

去年参与全国范围贷款清算的五家贷款商中，除花旗集团(Citigroup) 外，接管房屋数量均有增加。

5月止赎房屋总量为148,054套，自4月增长2.3%，但仍较去年同期下降28.1%。止赎程序包括违约通知、定期拍卖和银行接管。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐