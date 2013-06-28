美国经济：一些大城市有可能再次出现楼市泡沫--Shiller

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透6月27日 - 标准普尔/Case-Shiller房价指数共同创始人之一的Robert Shiller表示，美国一些大城市房价飙涨，显示这些地区可能出现新的楼市泡沫。
Shiller称，拉斯维加斯、洛杉矶、旧金山、迈阿密和凤凰城房价大涨，部分是受外来投资者大量资金流入所致，或是以后出现麻烦的信号。
“这些城市有出现泡沫的风险，”Shiller周三对路透表示，“房价涨势非常迅猛，与上次泡沫出现之初的情况相似。”
这些地区的房价有可能再上涨一年，然后下跌，而这将损及新买家，因他们竞争的市场中存量房较少，而持有全现金的华尔街投资者正在努力推高房价。
最新标准普尔/Case-Shiller房价指数显示，4月美国20个大都会地区的独栋房屋价格跳涨12.1%，创七年最高同比涨幅。涨势由以下城市引领，旧金山房价涨24%，拉斯维加斯涨22.3%，凤凰城升21.5%，洛杉矶和迈阿密分别上扬19%和13%。
房价涨势是美国楼市可能持续复苏的最新信号，楼市是支撑美国经济的基础。
Shiller称，目前预测楼市复苏有多强健为时尚早，他不确定总体房价一年后是否会持续上涨。
但他称，近期楼市不太可能崩盘，因为借贷规则收紧，而且政府对抵押贷款业的监管更加严格。
美国住宅贷款抵押机构房贷美(Freddie Mac)公布，本周美国平均抵押贷款利率升至两年来最高水准4.46%，或将中止房价升势。
但Shiller表示，一些大城市踊跃买房的明显信号显示楼市已过热。(完)
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透香港4月10日 - 香港信报周一引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所进行交易。
路透上海4月10日 - 中国银行间市场周一流动性宽松依旧，短期回购利率继续下滑；隔 夜资金依旧较为泛滥，不过与上日相比，七天以上资金供给略显收敛，因下周起缴税影响料 加大，面对不确定性市场心态稍显谨慎。 “今天还是宽松，跟上周五差不多，出钱要费点周折，”北京一券商交易员称。 华东一银行交易员指出，尽管整体充裕局面未改，但七天及以上资金供给没有上周五那 么泛滥，近期将展开的缴税应该是主要制约因素。 她还谈到，因4月缴税规模历来较大，对流动性的冲击不小，不过从近期公开市场操作 来看，调控的日益精细化显示流动性尽在央行掌握中。 中国央行周一公告称，受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但 仍处于较高水平，今日公开市场仍不进行操作；至此逆回购操作已连续第11日暂停。据此计 算，今日净回笼100亿元。 “央行（公开市场）公告原因说的特别明确，既然把握的这么精准，市场真缺钱了肯定 也看得到，（这周）到期的MLF应该也会续的。”她表示。 据路透统计，4月13日（周四）和1