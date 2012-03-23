可卡因和心脏病致惠特妮·休斯顿意外溺亡--尸检结果

路透洛杉矶3月22日电（记者 Dan Whitcomb）---洛杉矶法医处（Los Angeles County coroner）发言人周四称，流行乐天后惠特妮·休斯顿是因可卡因的影响和心脏病，导致意外溺水死亡。

享年48岁的休斯顿有多年的吸毒历史，她今年2月12日被发现在比弗利山庄内的一家酒店房间内去世，当时正值格莱美音乐颁奖礼前夜。

洛杉矶法医处发言人哈维（Craig Harvey）称，调查死因的验尸官发现，休斯顿的死亡原因是粥样硬化性心脏病及摄入可卡因导致意外溺水。

哈维称，毒物分析检验发现休斯顿的体内还存在大麻、肌肉松弛剂和抗组织胺药。

洛杉矶法医处称，检验发现这些药物并非导致休斯顿死亡的原因，也不怀疑她的死亡与外伤或犯罪有关。最终的验尸报告预计将在两周内公布。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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