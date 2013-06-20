美国批评中俄打击贩卖人口不力

路透华盛顿6月19日（记者 Susan Heavey） - 美国国务院周三公布的一份年度报告将俄罗斯和中国列入打击贩卖人口不力的国家之列，或引发美国的制裁，俄罗斯和中国对该报告予以愤怒反驳。

报告称，俄罗斯未能向贩卖人口的受害者提供系统性保护，而中国对人贩子的惩罚力度太弱。

美国国务院根据打击贩卖人口的力度对各国进行分类，俄罗斯与中国都处在表现最差的第三类，同属该类的国家还包括朝鲜、伊朗与乌兹别克斯坦等。

俄罗斯外交部发布声明称，该报告使用“让人无法接受的方法”对各国进行分类，按照与美国政府的亲密程度分类。

“在打击贩卖人口等集团犯罪行为时，俄罗斯当局绝不会按其他国家的指示行事，更别说去满足类似于最后通牒形式的条件。”

声明称，俄罗斯将对任何形式的制裁进行报复。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，美国应客观而且公正的看待中国作出的努力，停止单方面、随意地评价中国。

她还表示，中国在打击国内外贩卖人口上取得了显着进展。

（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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