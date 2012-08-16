美国“乘波者”试飞失败坠入太平洋

图为美国空军提供的X-51A“乘波者”极超音速飞行器图片。 REUTERS/US Air Force/Handout

路透洛杉矶8月15日电（记者 Alex Dobuzinskis）---美国空军周三表示，无人驾驶试验飞行器“乘波者”（Waverider）试飞时因控制翼故障，在太平洋上空飞行数秒後解体。

美国空军在声明中称，周二试飞中，X-51A“乘波者”在助推火箭点火後飞行16秒後，发现控制翼出现问题。

声明指出，15秒後，在与助推火箭分离时，X-51A因“控制翼故障”而失控。X-51A此次试飞共持续31秒，远低於军方设定的飞行五分钟的目标。

美国怀特-帕特森空军基地第88空军联队（88th Air Base Wing）发言人Daryl Mayer称，X-51A随即解体并坠入穆古角（Point Mugu）附近太平洋海域。

即使此次试飞成功，X-51A最终也还是要坠入太平洋。该飞行器无法回收。

“乘波者”的设计飞行速度达到六马赫或更快，按此速度从纽约到伦敦只需不到一小时。分析人士称，军方打算利用该项目发展可在一小时内攻击全球任何地方的非核爆炸导弹。

因该项目诸多细节涉及机密，这架试验飞行器的成本一直未被披露。

波音（Boeing）发言人拒绝对此次试飞发表评论，称美国空军要求由军方进行所有公众沟通。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。