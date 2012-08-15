美军太平洋上空试飞“乘波者” 设计时速为音速六倍

图为美国空军提供的X-51A“乘波者”极超音速飞行器图片。 REUTERS/US Air Force/Handout

路透洛杉矶8月14日电（记者 Alex Dobuzinskis）---美国军方官员称，美军周二对极超音速飞行器“乘波者”（Waverider）进行了无人驾驶试飞。该飞行器设计时速为音速六倍。

加利福尼亚州爱德华兹空军基地（Edwards Air Force Base）发言人John Haire在一份声明中称，上午10-11点期间（1700-1800 GMT），一架B-52轰炸机发射了远程监控、近乎无翼的X-51A“乘波者”试验飞行器。试飞结果将在周三发布。

波音(BA.N)女发言人Deborah VanNierop发表声明称，按照计划，该飞行器将从爱德华兹空军基地运载至太平洋上空进行试飞。波音公司参与了该飞行器的建造。

“乘波者”的设计飞行速度是达到六马赫或更快，按此速度从纽约到伦敦只需不到一小时。军方打算利用其发展高速巡航导弹，而非商务飞机。

Haire称，X-51A在穆古角海军航空站（Naval Air Station Point Mugu）附近的加利福尼亚海岸开始飞行，在设定的试飞范围向北飞越太平洋。

“X-51A不可回收，换句话说就是一旦开始飞行，最终会落入大海，”Haire说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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