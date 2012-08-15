美军太平洋上空试飞“乘波者” 设计时速为音速六倍

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透洛杉矶8月14日电（记者 Alex Dobuzinskis）---美国军方官员称，美军周二对极超音速飞行器“乘波者”（Waverider）进行了无人驾驶试飞。该飞行器设计时速为音速六倍。
加利福尼亚州爱德华兹空军基地（Edwards Air Force Base）发言人John Haire在一份声明中称，上午10-11点期间（1700-1800 GMT），一架B-52轰炸机发射了远程监控、近乎无翼的X-51A“乘波者”试验飞行器。试飞结果将在周三发布。
波音(BA.N)女发言人Deborah VanNierop发表声明称，按照计划，该飞行器将从爱德华兹空军基地运载至太平洋上空进行试飞。波音公司参与了该飞行器的建造。
“乘波者”的设计飞行速度是达到六马赫或更快，按此速度从纽约到伦敦只需不到一小时。军方打算利用其发展高速巡航导弹，而非商务飞机。
Haire称，X-51A在穆古角海军航空站（Naval Air Station Point Mugu）附近的加利福尼亚海岸开始飞行，在设定的试飞范围向北飞越太平洋。
“X-51A不可回收，换句话说就是一旦开始飞行，最终会落入大海，”Haire说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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