美国经济已全数回补衰退期间丧失的就业岗位

2014年3月20日在波特兰拍到的一处待售的房屋。 REUTERS/Steve Dipaola

路透华盛顿6月6日 - 美国雇主5月维持了强劲的聘雇速度，让就业重回衰退前的水准，也确认了经济已摆脱受冬季气候影响的颓势。

美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加21.7万个，大致符合市场预期。3月和4月修正数据显示，就业岗位增加数量较先前公布的少6,000个。

“这显示，第一季经济景况是异常特例，我们现在又重回良好的创造就业速度。整体而言，这是个强劲的报告，”波士顿LPL Financial的经济分析师John Canally称。

尽管5月就业岗位增幅低于4月的28.2万，但仍为连续第四个月增幅在20万以上，这是经济复苏重要的里程碑。

美国经济终于全数回补衰退期间丧失的870万个就业岗位。在2010年2月触及谷底后，就业岗位已回升880万个。但自那之后适龄就业人口增加了1,060万人，而有1,280万人离开了劳动力大军。

“就业市场复苏的轨迹仍比所有其他的都要慢，”Wells Fargo Securities高级分析师Sam Bullard表示，“这将不会改变，就业复苏还没有快到能令许多停止寻找工作的人很快回来。”

数据公布后，美国股市小幅开高，美债收益率变动不大，美元兑日圆和欧元近持平。

**经济正积聚动能**

就业报告，再加上从汽车销售到服务业及制造业活动等数据，显示出本季经济环比年率增幅将超过3%。

美国经济在第一季萎缩1.0%，受异常严峻的冬季气候以及企业库存增速缓慢等因素影响。

美国5月失业率维持在五年半低点6.3%，尽管部分先前放弃找工作的美国民众又重新投入就业市场寻找新工作。

一项未充分就业的指标降至12.2%，为2008年10月以来最低。

经济分析师预期，先前受挫的劳工可能陆续重新投入劳动力。虽说这是对劳动市场展现信心，但也可能会放缓失业率下降的速度。

报告还显示长期失业人口减少。5月失业人口持续寻找工作的平均时间是14.6周，为五年最短，较前月大幅下降。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)将乐见受挫劳工重新投入就业市场以及长期失业人口减少的现象，美联储先前曾指出，劳动参与率低，是维持超宽松货币政策的原因之一。

5月劳动人口增加19.2万人，前月则是大幅减少。劳动参与率持平在62.8%。

5月平均时薪增加0.05美元。在截至4月的12个月期间，时薪增长了2.1%，显示薪资压力没什么增加。

5月就业成长相当全面。制造业就业岗位增加1万个，为连续第10个月增长。随着汽车销售超越库存，预计制造业就业将会持续增加。

建筑业就业岗位增加6,000个，为连续第五个月上扬，但增速放缓。

休闲和酒店产业、专业和企业服务、以及医疗产业的就业均强健增长。政府部门就业岗位增加1,000个，为连续第四个月增长。零售业就业岗位亦增加。

5月每周平均工时为34.5小时。(完)

(记者 Lucia Mutikani 编译 王冠中 译文审校 李军)

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