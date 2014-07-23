综述：美国房屋市场重获动能 通胀缓慢上升

2014年7月17日在加州旧金山拍到的一处待售房屋。 REUTERS/Robert Galbraith

路透华盛顿7月22日 - 美国6月成屋销售触及八个月高位，表明房屋市场正在逐渐重获动能，并将帮助经济今年处于较高的成长轨道。

全美不动产协会(NAR)周二公布，房屋销售连续第三个月增长。该数据与就业及零售销售数据，共同显示第二季最后一个月经济成长较强。另外一份报告显示，通胀略微上升。

“继第一季出问题之后，经济正在恢复正常。经济成长现在充满活力，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)表示。

上月成屋销售增长2.6%，年率为504万户，房价中值触及2007年以来最高水平。

去年下半年房屋市场脚步蹒跚，令人担忧可能拖累经济复苏。如今，房屋市场的反弹则支持关于经济成长变强的预测。

第二季增长年率料将加速至3.0%以上，今年余下时间预计将维持更强健的步伐。

利率上升、待售房屋短缺以及薪资增长缓慢曾抑制购房活动。随着就业市场收紧、抵押贷款利率下降和供应改善推动房价增长放缓，这些都为房屋销售进一步增长打下了基础。

“楼市活动可能在夏季临近结束时出现一波高潮。库存正在增加，而抵押贷款利率徘徊在年内低点附近，让初次购房者的压力减轻了一些，”Redfin首席分析师Nela Richardson说。

美国住宅建筑商类股在该数据鼓舞下上扬，道琼住宅建筑类股指数.DJUSHB收升1.43%。

相关图表：

美国整体与核心CPI：link.reuters.com/guq93t

成屋销售：link.reuters.com/cyc24t

**汽油价格推升通胀**

劳工部发布的另一份报告显示，汽油价格大涨推高6月通胀率，不过基本趋势仍符合通胀压力缓慢而温和上升的情况。

美国6月CPI较前月上涨0.3%，其中汽油价格占涨幅的三分之二。6月CPI较上年同期增长2.1%，与5月增幅相同。

部分美联储官员会欢迎这一进展，他们之前担心物价压力过低。

虽然美联储关注的另一个通胀指标低于2%的目标水准，但部分分析师认为，该指标今年稍晚将开始升向目标水平，因就业加速增加提升薪资。

“鉴于内需增强和劳动力闲置情况缓解的预期，我们预计薪资通胀将从危机后令人失望的水平回升，”富国证券资深分析师Sam Bullard表示。

美国6月汽油价格跳涨3.3%，创一年来最大增幅，5月为上涨0.7%。食品价格连续第六个月上扬，但增幅大幅放缓至0.1%，因稍早加州乾旱的影响开始消退。

6月剔除食品和能源价后的核心CPI较前月上涨0.1%，低于5月的上涨0.3%，受机动车价格下滑拖累。

6月核心CPI较上年同期上涨1.9%，5月为上涨2.0%。(完)

(编译 张涛/徐文焰/杜明霞；审校 许娜/白云)

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