综述：美国房屋市场重获动能 通胀缓慢上升

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透华盛顿7月22日 - 美国6月成屋销售触及八个月高位，表明房屋市场正在逐渐重获动能，并将帮助经济今年处于较高的成长轨道。
全美不动产协会(NAR)周二公布，房屋销售连续第三个月增长。该数据与就业及零售销售数据，共同显示第二季最后一个月经济成长较强。另外一份报告显示，通胀略微上升。
“继第一季出问题之后，经济正在恢复正常。经济成长现在充满活力，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)表示。
上月成屋销售增长2.6%，年率为504万户，房价中值触及2007年以来最高水平。
去年下半年房屋市场脚步蹒跚，令人担忧可能拖累经济复苏。如今，房屋市场的反弹则支持关于经济成长变强的预测。
第二季增长年率料将加速至3.0%以上，今年余下时间预计将维持更强健的步伐。
利率上升、待售房屋短缺以及薪资增长缓慢曾抑制购房活动。随着就业市场收紧、抵押贷款利率下降和供应改善推动房价增长放缓，这些都为房屋销售进一步增长打下了基础。
“楼市活动可能在夏季临近结束时出现一波高潮。库存正在增加，而抵押贷款利率徘徊在年内低点附近，让初次购房者的压力减轻了一些，”Redfin首席分析师Nela Richardson说。
美国住宅建筑商类股在该数据鼓舞下上扬，道琼住宅建筑类股指数.DJUSHB收升1.43%。
相关图表：
美国整体与核心CPI：link.reuters.com/guq93t
**汽油价格推升通胀**
劳工部发布的另一份报告显示，汽油价格大涨推高6月通胀率，不过基本趋势仍符合通胀压力缓慢而温和上升的情况。
美国6月CPI较前月上涨0.3%，其中汽油价格占涨幅的三分之二。6月CPI较上年同期增长2.1%，与5月增幅相同。
部分美联储官员会欢迎这一进展，他们之前担心物价压力过低。
虽然美联储关注的另一个通胀指标低于2%的目标水准，但部分分析师认为，该指标今年稍晚将开始升向目标水平，因就业加速增加提升薪资。
“鉴于内需增强和劳动力闲置情况缓解的预期，我们预计薪资通胀将从危机后令人失望的水平回升，”富国证券资深分析师Sam Bullard表示。
美国6月汽油价格跳涨3.3%，创一年来最大增幅，5月为上涨0.7%。食品价格连续第六个月上扬，但增幅大幅放缓至0.1%，因稍早加州乾旱的影响开始消退。
6月剔除食品和能源价后的核心CPI较前月上涨0.1%，低于5月的上涨0.3%，受机动车价格下滑拖累。
6月核心CPI较上年同期上涨1.9%，5月为上涨2.0%。(完)
(编译 张涛/徐文焰/杜明霞；审校 许娜/白云)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。