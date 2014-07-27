美国6月耐用品订单数据预示第二季GDP成长或逊于预期

路透华盛顿7月25日 - 周五公布有关美国企业投资情况的数据好坏参见，表明第二季经济反弹或许不像先前所认为的那么强劲，但却为2014年余下时间带来了希望。

商务部表示，不包括飞机的非国防资本财订单在5月下修为下滑1.2%后，6月反弹1.4%。这项指标反映企业的支出计划，备受市场关注。

然这些所谓的核心资本财出货则下滑1.0%。核心资本财出货通常用来计算政府国内生产总值(GDP)指标中的设备支出项目。

这是出货连续第三个月下滑，一些分析师因此调降第二季经济成长预估。

“第二季期间核心资本财出货情况欠佳，表明这部分不太可能对经济活动做出太多的贡献，”纽约道明证券(TD Securities)副首席分析师Millan Mulraine表示。

摩根士丹利下修第二季经济成长率预估0.1个百分点至3.2%，摩根大通则将预估从2.7%降至2.6%。

政府将在下周三公布第二季GDP初值。经济第一季时萎缩2.9%，企业的设备投资下滑了2.8%。

但上月核心资本财订单反弹，让人对第三季的经济成长抱有希望。如果这样的趋势能够持续，将有助于提振经济成长。

此外，核心资本财未完成订单继5月成长0.5%后，6月又劲增1.2%。

“第二季核心订单的动能，为今年下半年设备和软件支出带来好兆头，”纽约巴克莱资深分析师Michael Gapen表示。

然由于5月核心资本财订单从前值增长0.7%大幅下修，一些分析师担心，企业投资或许不会大有改善。

该报告的其他细节显示制造业前景相当不错，和其他的制造业活动数据相一致。6月耐久财订单成长0.7%，因从运输到机械及电脑和电子产品的需求增加，5月时则下滑1.0%。

耐久财未完成订单在5月成长0.7%后，6月增长0.8%，显示未交货订单量增加，美国工厂还将忙上一阵子。

耐久财订单库存增加0.4%。这支持了库存将是第二季经济成长助力的看法。第一季时GDP大幅萎缩，背后原因是库存累积速度缓慢。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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