美国6月耐用品订单数据预示第二季GDP成长或逊于预期

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透华盛顿7月25日 - 周五公布有关美国企业投资情况的数据好坏参见，表明第二季经济反弹或许不像先前所认为的那么强劲，但却为2014年余下时间带来了希望。
商务部表示，不包括飞机的非国防资本财订单在5月下修为下滑1.2%后，6月反弹1.4%。这项指标反映企业的支出计划，备受市场关注。
然这些所谓的核心资本财出货则下滑1.0%。核心资本财出货通常用来计算政府国内生产总值(GDP)指标中的设备支出项目。
这是出货连续第三个月下滑，一些分析师因此调降第二季经济成长预估。
“第二季期间核心资本财出货情况欠佳，表明这部分不太可能对经济活动做出太多的贡献，”纽约道明证券(TD Securities)副首席分析师Millan Mulraine表示。
摩根士丹利下修第二季经济成长率预估0.1个百分点至3.2%，摩根大通则将预估从2.7%降至2.6%。
政府将在下周三公布第二季GDP初值。经济第一季时萎缩2.9%，企业的设备投资下滑了2.8%。
但上月核心资本财订单反弹，让人对第三季的经济成长抱有希望。如果这样的趋势能够持续，将有助于提振经济成长。
此外，核心资本财未完成订单继5月成长0.5%后，6月又劲增1.2%。
“第二季核心订单的动能，为今年下半年设备和软件支出带来好兆头，”纽约巴克莱资深分析师Michael Gapen表示。
然由于5月核心资本财订单从前值增长0.7%大幅下修，一些分析师担心，企业投资或许不会大有改善。
该报告的其他细节显示制造业前景相当不错，和其他的制造业活动数据相一致。6月耐久财订单成长0.7%，因从运输到机械及电脑和电子产品的需求增加，5月时则下滑1.0%。
耐久财未完成订单在5月成长0.7%后，6月增长0.8%，显示未交货订单量增加，美国工厂还将忙上一阵子。
耐久财订单库存增加0.4%。这支持了库存将是第二季经济成长助力的看法。第一季时GDP大幅萎缩，背后原因是库存累积速度缓慢。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。