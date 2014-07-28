美股受亚马逊和Visa业绩不佳拖累收低 标普500指数抹去本周升幅

路透纽约7月25日 - 美国股市周五收低，因备受关注的经济晴雨表企业Visa(V.N)和亚马逊(AMZN.O)公布令人失望的业绩后，非必需消费品股下跌，引发股市遭到抛售。

尽管标普500指数在14日移动均线寻获支持，表示股市近期的正面趋势未变，但标普500指数今日的跌幅足以抹去本周之前几日录得的涨幅。

本财报季，无论是盈利还是营收的表现都大致优于预期。不过本周稍早，包括波音(BA.N)和卡特彼勒(CAT.N)等重量级企业的业绩却令人失望。

线上零售商亚马逊急挫9.6%，报324.01美元，对标普500指数的拖累最大，该公司公布第二季意外录得亏损，因投资成本增加。今日有1,780万股易手，为50日均值360万股的约五倍。

亚马逊股价重挫拖累非必需消费品股.SPLRCD收低1.2%。

全球最大的信用卡和借记卡企业Visa大跌3.6%，报214.77美元，为跌幅最大的道指成份股，此前该公司下调全年营收预估。道指半数跌幅归咎于Visa。

“业绩期表现整体符合分析师预估，但当权值较重的企业公布的业绩令人失望时，市场就会受到牵连。”Mayflower Advisors董事总经理Lawrence Glazer表示。

“亚马逊和Visa都是整体市场的重量级企业，也分别是各自行业的翘楚。”

标普500指数10大类股中仅有两种收高，纽约证交所和Nasdaq市场都有约64%的股票收低。

道琼工业指数.DJI收跌123.23点，或0.72%，至16,960.57点。标准普尔500指数.SPX下跌9.64点，或0.48%，至1,978.34点；Nasdaq指数.IXIC收低22.54点，或0.5%，至4,449.56点。

本周，道指跌0.8%，标普500指数基本持平，Nasdaq指数连升两周，上升0.4%。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约49.5亿股，本月迄今日成交均值为55.6亿股。

星巴克(SBUX.O)下挫2.1%，报78.74美元，尽管其在美洲地区季度同店销售增长6%，优于预期。

Pandora Media (P.N)暴跌10%，报25.75美元，此前该公司预计的当前季度经调整盈利不及分析师预估。

上涨个股方面，百度(BIDU.O)暴涨11%，报226.50美元，该公司公布的季度净利跳增34.1%，远胜预期，受助于移动业务营收大涨。

市场对美国公布的6月耐用品订单增幅优于预期无甚反应。

**高盛**

高盛(GS.N)周五在研究报告中，将短期股市配置下调至中性，尽管较长期仍对股市持增持的观点。

高盛表示，担心未来三个月利率上升可能拖累股市下滑，并称，“我们还预计相比过去几年，股市回报的基本步幅将放缓。”

高盛称，全球经济成长加速“大致已经被消化，且地缘政治风险升级。”不过该行称，从12个月的展望来看，股市肯定是最有吸引力的资产类别。

今年以来，全球股市稳步上涨，MSCI全球股指.MIWD00000PUS在7月初创下新高，今年升幅超过5%。

高盛指出，企业派息收益率仍远高于公债收益率，这预示股市将继续跑赢。

按地区来分，高盛增持欧洲和日本股市，减持美国股市。按行业来看，高盛看好成长型产业，增持美国、欧洲、日本和亚洲的科技股。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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