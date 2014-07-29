美国5月房价逾两年来首次下滑 但7月消费者信心依然强劲

2014年6月5日在美国阿肯色一家沃尔玛拍到的一位带孩子来女购物的女士。 REUTERS/Rick Wilking

路透纽约7月29日 - 美国独栋房屋价格在5月意外下跌，为逾两年以来首次下滑，表明房屋市场情况不稳。

不过，美国消费者对整体经济形势仍然抱有信心，一项衡量消费者信心的关键指标7月处在2007年10月以来高点，且消费者对就业市场的看法为六年来最乐观。

标准普尔/Case Shiller的20个大都会地区房价指数经季节调整后于5月下滑0.3%,为2012年1月以来首降。路透调查分析师的预估则为上涨0.2%。[nL4S0Q44CU]

“(房屋)价格下滑似乎暗示，整体来看楼市活动走弱，特别是在春季销售季开局十分不利的情况下，”道明证券(TD Securities)经济分析师Millan Mulraine说。

“虽然我们对房价意外下滑并不是特别震惊，但越来越多楼市指标开始指向坏的方向，这可能是早期预警信号，显示楼市可能并不是一派大好。”

商务部周二公布的另一份报告显示，美国住房自有率继续下滑，因拮据的美国人选择租房。经季节调整的第二季住房自有率从前季的65.0%降至64.8%，创1995年第二季来最低。

美国楼市2014年多数时间表现困顿，年初时归咎于冬季严寒天气，但春季和夏季延续疲软情况，现在很多分析师预计今年楼市将拖累经济成长。

“过去几个月楼市数据好坏不一，”标普道琼斯指数公司指数委员会主席David Blitzer在一份声明中说。

“成屋销售和价格出现改善，但新屋建设和销售持续落后。”

实际上，上周数据显示，6月新屋销售下滑8.1%。建筑许可和房屋开工上个月亦大幅下跌。6月成屋销售增加2.6%，但较5月大幅放缓。

投资者似乎更关注周二出炉的信心数据。数据公布后，美股标准普尔500指数.SPX上涨0.25%，地产股指数亦上升。PHLX地产股指数.HGX升1%。

与此同时，债券价格普遍走高，美国10年期公债收益率(殖利率)降至2.47%，周一尾盘报2.49%。

**信心上升**

美国经济谘商会公布，7月美国消费者信心指数升至90.9，为2007年10月来最高，6月消费者信心指数被上修为86.4。此前路透访问的分析师预估中值显示，7月消费者信心指数料为85.3。

报告显示，消费者对就业市场的信心为2008年7月以来最高。

经济谘商会还公布，7月工作难找指数("Jobs Hard to Get")为30.7，持平于上月下修后的水准。7月工作充裕指数("Jobs Plentiful")自6月的14.6升至15.9，为2008年5月以来最高。

**房价按年升速放缓**

美国5月标准普尔/Case Shiller 20个大都会地区未经季节调整的房价指数上涨1.1%，市场预期为涨1.5%。

美国房价图表：link.reuters.com/rem34t

美国消费者信心图表：link.reuters.com/pum34t

消费者信心之企业状况：link.reuters.com/fec37v

消费者信心之就业分项：link.reuters.com/pum27v

20个大都会地区房价指数较上年同期上升9.3%，为2013年2月以来最小增幅，且低于市场预估的涨10%。

5月10个大都会地区房价指数经季节性调整后下跌0.3%，4月为持平。5月10个大都会地区未经调整的房价指数上升1.1%，4月为涨1%。

10个大都会地区房价指数较上年同期升9.4%。(完)

(编译 郑茵/杜明霞/许娜；审校 张涛)

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