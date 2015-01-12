美对华大豆销售高企推升期价 USDA称出口交易未出现重复计算

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透芝加哥1月9日 - 美国农业部一名官员周五表示，美国官员会认真检查对华大豆出口是否存在订单改变或取消的情况，以确保销售年度里不会重复计入出口销售数据。中国是美国大豆的最大买家。
大豆出口交易商本周表示，他们担心中国部分买家可能会存在取消或转售大豆购销合同的情况。在2014/15销售年度，中国买家迄今总共购买了2,700万吨美国大豆，占美国大豆出口总量的63%。
去年美国大豆市场受到扰乱，因为部分中国买家在开具信用证方面遇到困难，最终导致美国大豆合同被取消或转售。
美国农业部下属的美国对外农业服务处主管Pete Burr表示，如果合同有更改或取消，农业部就会对原有合同销售数据加以更新。
“对于最初报告为销往中国，但之后改为销往另一个国家的大豆销售交易，出口商要报告相关情况，在出口销售报告系统里做‘目的地变更’，也就是将‘中国’改为‘新的国家’，”Burr在回复路透质询邮件时表示。
他说，如果最初报告销往中国的合同后来被取消，出口商要报告销售合同被取消。
Burr说，目前没有大豆出售交易被重复计算的情况。
美国农业部本周在每日出口销售报告中称，中国在当前销售年度购买了47.4万吨美国大豆，这使美国交易商对中国大豆采购量可能重复计算的担忧加剧。这一巨大出口销售数据出乎很多交易商的意料，从而提振芝加哥大豆期货价格走高。
“美国农业部会根据人口普查局和谷物检验包装与饲养场管理局
提供的数据检查所有出口数据。这可以保证出口销售数量和目的地信息的正确性，没有出口交易被重复计数，”Burr说。(完)
(编译 王颖；审校 孙茉莉)
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