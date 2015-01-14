美国小企业信心升至八年高点 职位空缺达到14年来最多

（更正）综述：台湾比香港更爱人民币？（5月5日）
路透北京5月5日 - 伴随着2015年以来人民币贬值开启，离岸人民币资金池在一路下滑，香港人民币存款已经由高峰时的逾1万亿元下降了近一半；但是，台湾的人民币存款却一直稳定在3,000亿元以上，每月的波动亦不大。难道在贬值之际，台湾比香港更爱人民币吗？
1月14日 - 路透华盛顿1月13日 - 美国12月小型企业信心升至逾八年来最高，凸显尽管全球经济乌云密布，但美国成长势头强劲。
周二公布的另一项数据显示11月职位空缺达到14年来最高水平，进一步佐证美国经济形势良好。
“虽然全球经济状况令人担忧，但美国经济基本面非常稳固，海外经济困境只会稍微拖累美国，”PNC Financial Services的资深分析师GusFaucher表示。
全美独立企业联盟(NFIB)表示，12月小型企业信心指数上升2.3点至100.4点，为2006年10月以来最高，重回衰退前的平均水平。
该指数上扬受助于销售预期、招聘、资本支出和企业扩张计划等分项指标大幅攀升。
小企业在全美整体国内生产总值(GDP)中占比约达一半，而且是就业岗位的最大来源。
根据另一份由劳工部公布的报告，衡量劳工需求的指标--职位空缺在11月经季调后增加2.9%至497万个，为2001年1月以来最高。
“对经济而言，这再好不过了。此数据再度表明，就业市场正在收紧，我们已开始从商店橱窗内看到更多招聘消息了，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey) 称。
**就业强劲增长**
职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告是美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦及其同僚考虑货币政策未来动向时密切关注的指标之一。
该指标确认了近期就业强劲增长的趋势，并且预示还将在2015年加速。
虽然雇佣情况仍不及衰退前的水准，但就业市场正在收紧，这一点已经没有什么疑问了。
JOLTS报告显示，11月每一个职位空缺对应1.82个求职者。该比率为2008年1月以来最低，10月为1.86。
巴克莱分析师Jesse Hurwitz称，“我们认为该比率持续下降，显示出就业市场闲置状况减少。”
随着更多的闲置劳动力被吸收，薪资增长将提速。有迹象显示，薪资增长开始加速。
NFIB调查显示更多企业在加薪，12月有四分之一的受访者称报酬增加，这是2008年1月以来最高。
该数据与就业市场趋紧征兆共同反映出，12月平均时薪意外下滑实属偶然。
Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth称，“这让12月平均时薪下滑更显意外。”
NFIB调查的企业中，有17%计划在未来几个月加薪。
浏览NFIB图表，请点选：link.reuters.com/wah99v (完)
(翻译 张涛/许娜/张荻； 审校 郑茵/龚芳)
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