美国将调查来自中国等国的进口纸 可能导致对非涂布纸加税

欧央行副总裁警告称银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透华盛顿2月11日 - 美国贸易官员将对来自中国和其它几个国家的廉价进口纸展开调查，可能导致对进口的对非涂布纸加税，包括美国各地家庭及办公室使用的复印纸。
美国商务部周三宣布进行上述调查。此前，Domtar Corporation (UFS.TO)、Packaging Corporation of America (PCA)、Finch Paper LLC和P.H.Glatfelter Company等公司投诉来自中国、印尼、巴西、葡萄牙和澳洲的进口纸。
其中涉及未装订的非涂布纸，这类纸用于生产信封、书页和每月的电话账单。
美国国际贸易委员会将在3月9日之前就此案作出初步裁决。商务部将在4月就补贴情况作出初步裁决，并在6月就倾销情况作出初步裁决。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
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