美股收跌 但标普和Nasdaq指数连涨第九季

路透纽约3月31日 - 美国股市周二收跌,在前日大涨后回落,因能源股走低和美元小涨,但标普500和Nasdaq指数连涨第九个季度。

此为1998年以来标普500指数的最长季度升势,是Nasdaq指数有史以来最长季度升势。道指本季小跌。

今日,能源股对市场的拖累最大,因原油期价CLc1走低。标普能源股指数.SPNY回落0.9%。艾克森美孚(XOM.N)下跌0.7%,报85美元。

油价承压,因伊朗和六大国继续就核协议展开磋商。一旦达成协议,可能使伊朗的石油出口增加。

美元进一步扩大本季的涨幅,引发市场担忧美国跨国企业的获利。根据汤森路透数据,预计标普500指数首季获利同比将减少2.8%。

“今日的走势是对本季所有的不利因素作出反应--美元走强,油价回落--从某些方面来看,这只是昨日大涨后的回调,”LPL Financial的首席经济策略师John Canally表示。

“明日将进入新一季,又有新一批人准备建立一定的风险头寸,因此,如果股市上扬,我不会意外。”

道琼工业指数.DJI收跌200.19点,或1.11%,至17,776.12点;标准普尔500指数.SPX下跌18.35点,或0.88%,至2,067.89点;Nasdaq指数.IXIC下滑46.557点,或0.94%,至4,900.884点。

本月,道指跌2%,标准普尔500指数下挫1.7%,Nasdaq指数下跌1.3%。

本季,道指下跌0.3%,标准普尔500指数上涨0.4%,Nasdaq指数攀升3.5%。

Endurance Specialty Holdings Ltd ENH.N同意以约18.3亿美元收购再保险商Montpelier Re Holdings Ltd MRH.N, Charter Communications Inc (CHTR.O)同意以约100亿美元收购Bright House Networks。

Charter劲涨5.3%,报193.11美元,Montpelier上涨0.8%,报38.44美元。Endurance下挫4.95,报61.14美元。

周五美国将公布3月非农就业报告,当日为耶稣受难日假期,美国股市将休市。如果非农就业报告强劲,投资者可能预计美联储会较目前预期更早升息。

根据BATS Global Markets提供的数据,美国各证交所共成交约62亿股,低于本月迄今日成交均值67亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,794和1,247股,比率为1.44:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,649和1,090股,比率为1.51:1。

有22只标普500指数成份股触及52周新高,有2只触及新低。有72只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,42只触及新低。(完)

(编译/审校 母红/利棣儿)

