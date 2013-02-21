多数美国人主张将非法移民驱逐出境

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿2月20日 - 路透/益普索周三发布的调查结果显示，超过一半的美国民众认为，应将在该国的1,100万非法移民全部或大部分予以驱逐出境，这表明国会要改革美国移民制度面临阻力。
此项在线调查表明，许多民众对放宽移民法规持抵制态度。
30%的受访者认为，除例外情况，多数非法移民应被驱逐出境；23%的受访者认为应将所有非法移民驱逐出境。
只有5%的受访者认为应允许所有非法移民合法留在美国，31%的希望多数非法移民能留在美国。
调查发现，多数美国人支持移民改革，但各自对改革的期望不同。有人主张放宽移民法规，而有的人则希望加强边境安全。
路透/益普索另一项调查显示，共和党和民主党对于移民政策的态度迥异。75%的共和党认为应将所有或多数非法移民驱逐出境，而民主党中只有40%的人持这样的观点。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)