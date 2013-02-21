多数美国人主张将非法移民驱逐出境

路透华盛顿2月20日 - 路透/益普索周三发布的调查结果显示，超过一半的美国民众认为，应将在该国的1,100万非法移民全部或大部分予以驱逐出境，这表明国会要改革美国移民制度面临阻力。

此项在线调查表明，许多民众对放宽移民法规持抵制态度。

30%的受访者认为，除例外情况，多数非法移民应被驱逐出境；23%的受访者认为应将所有非法移民驱逐出境。

只有5%的受访者认为应允许所有非法移民合法留在美国，31%的希望多数非法移民能留在美国。

调查发现，多数美国人支持移民改革，但各自对改革的期望不同。有人主张放宽移民法规，而有的人则希望加强边境安全。

路透/益普索另一项调查显示，共和党和民主党对于移民政策的态度迥异。75%的共和党认为应将所有或多数非法移民驱逐出境，而民主党中只有40%的人持这样的观点。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。