多数美国人主张将非法移民驱逐出境

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月20日 - 路透/益普索周三发布的调查结果显示，超过一半的美国民众认为，应将在该国的1,100万非法移民全部或大部分予以驱逐出境，这表明国会要改革美国移民制度面临阻力。
此项在线调查表明，许多民众对放宽移民法规持抵制态度。
30%的受访者认为，除例外情况，多数非法移民应被驱逐出境；23%的受访者认为应将所有非法移民驱逐出境。
只有5%的受访者认为应允许所有非法移民合法留在美国，31%的希望多数非法移民能留在美国。
调查发现，多数美国人支持移民改革，但各自对改革的期望不同。有人主张放宽移民法规，而有的人则希望加强边境安全。
路透/益普索另一项调查显示，共和党和民主党对于移民政策的态度迥异。75%的共和党认为应将所有或多数非法移民驱逐出境，而民主党中只有40%的人持这样的观点。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。