美国17州起诉奥巴马政府 挑战移民改革行政令

路透德克萨斯州奥斯汀（记者 Jon Herskovitz） - 以德克萨斯州为首的美国17个州周三起诉奥巴马政府，称奥巴马颁布的有关移民改革的行政命令是非法的。这项命令使数百万未取得适当证件的移民不再面临被驱逐出境的威胁。

他们已在德克萨斯南区联邦法院提起诉讼，称奥巴马上月宣布的该行政命令违反了宪法中限制总统权力的条款。德克萨斯州总检察长暨新当选的州长阿博特（Greg Abbott）称，该诉讼不是要求金钱赔偿，而是寻求宣布这一行政命令的出台是违法的。

白宫已表示，该行政命令在总统权力范围内，而且最终的方案是由国会通过有意义的移民改革法案。

美国现有约1,100万无证移民，奥巴马的改革方案将允许其中约470万人留在美国，不再面临被遣返的威胁，而其中440万是美国公民和合法永久居民的父母。

“奥巴马总统未履行其忠实执行法律的职责，移民法应由国会批准生效，总统试图修改法律，他没有这个权利，”阿博特称。

多个由共和党控制的州包括阿拉巴马州、爱达荷州、密西西比州和犹他州等都加入了对白宫的指控之列。

阿博特称，身处边境的德克萨斯州已经在非法移民问题上承担了数以百万美元计的费用。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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