奥巴马以行政权力批准移民政策改革

路透华盛顿11月20日（记者 Steve Holland/Roberta Rampton） - 美国总统奥巴马周四宣布数十年来最大力度的移民政策改革，缓解了需遣返约470万无证移民的巨大压力，也意味着将与共和党发生激烈交锋。

奥巴马在白宫发表演说驳斥了共和党方面的抨击，后者认为他决定绕过国会、动用行政命令进行移民改革几乎相当于对非法移民实行大赦，奥巴马敦促共和党通过全面的移民政策改革法案。之前该法案在共和党操控的众议院搁浅。

“现在，我们的移民制度已经坏掉，每个人心里都清楚这一点，”奥巴马说。“数十年来一直处于这种状况。数十年来我们对此几乎无所作为。”

共和党方面很快予以反击，指责奥巴马逾越宪法赋予他的权力。奥巴马一年前曾称他无权独自采取行动。

在奥巴马电视直播讲话前发布的一则视频中，来自共和党的众议院议长博纳（John Boehner）称：”总统之前说过‘他不是国王’，‘他不是皇帝’，但现在他的所作所为就像国王和皇帝一样。“

美国现有约1100万无证移民，奥巴马的改革方案将允许其中约440万育有美国籍或持绿卡子女者暂时留在美国，而不会面临被遣返的危险。

这些无证移民可以合法申请工作，加入美国社会机构，但没有投票权，也无法享受奥巴马批准的医保政策。这一措施适用于那些已在美国生活过至少五年的人。（完）

编译：王燕焜 发稿： 程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。