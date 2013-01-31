美国总统奥巴马称有可能在上半年就移民改革方案达成协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月30日 - 针对共和党人对其移民政策改革提议的指责，美国总统奥巴马周三予以回应，称他相信有可能在上半年或年底前就此事达成协议。

奥巴马接受两家西班牙语美国电视网采访，推广他为1,100万非法移民提供入籍途径的移民改革方案。在此之前，由两党八名参议员组成的“八人团”（Gang of Eight）提出了他们针对移民政策的方案。

“我有信心完成此事，不会花费太多时间。我认为这是肯定能在今年完成的事，也想看看能不能提早完成，如有可能的话则会在上半年，”他对Telemundo电视网说。

他还称，如果国会推迟，“我已有了一份草拟提案，我们已做好向国会提交的文字准备”。

奥巴马没有像参议员希望的那样率先强调边境安全，而是将重点放在向非法移民提供入籍途径，前提是这些人要通过国家安全和犯罪背景检查、支付罚金、学说英语、加入希望合法移民者的队伍。

当Univision电视网问及共和党人、特别是西班牙裔参议员Marco Rubio对他的方案的批评时，奥巴马称美国政府已做了大量工作来维护美国与墨西哥边境的安全。

“我们把边境安全放在比提供入籍途径更重要的位置。过去四年，我们针对边境安全所做的工作比过去20年还要多。作为推进全面移民改革的前提条件，我们实际上早在几年前就几乎完成了共和党人要求的所有事情，”奥巴马说。（完)