焦点：美国6月进口物价下降 但基础通胀趋于稳定

路透华盛顿7月18日 - 美国6月进口物价连续第二个月下降，因汽油产品成本继续下跌，暗示近期通胀可能仍然比较温和。

不过鉴于最近美元疲软，进口物价压力可能上升。今年美元兑主要贸易伙伴国货币下跌了6.1%。

“焦点应当在于美元，”RDQ Economics首席经济分析师John Ryding称。“如果美元上涨说明金融状况收紧和通缩压力，那么美元疲软则暗示着环境放松以及通胀压力。”

劳工部周二称，进口物价6月较前月下降0.2%，5月为下降0.1%。截至6月的12个月，进口物价上升1.5%。这是去年11月以来的最小增幅，5月时为上涨2.3%。

自2月来进口物价同比增幅大幅减缓。2月为增长4.7%。创五年来最大增幅。

扣除石油的进口物价较前月微升0.1%，前月持平。进口物价自去年10月下降后持稳，反映了美元贬值的影响。6月进口物价较上年同期增长1.4%。

上周公布数据显示，6月消费者物价较前月持平，较上年同期增长1.6%，为2016年10月以来最小增幅。

通胀前景温和，加上美国共和党医改计划难以推进后对华府财政刺激的预期下降，打压美元。围绕总统特朗普的政治丑闻料也损及他的刺激增长计划。

美元兑一篮子货币周二跌至10个月低点，美国政府公债价格上扬。美股下跌。

**临时性因素**

低油价在很大程度上遏制了国内和进口通胀压力。手机服务费用下降等其它因素也帮助推动通胀低于美联储的2%目标水平。

美联储主席叶伦上周向议员表示，近期通胀下滑部分归咎于“特定类别的物价有些异常下滑”，而这终将在计算时予以剔除。

“美元走软的预期应该会给非燃料进口价格带来上行压力，而这支持了美联储对通胀将在下半年逐步上升的预期，”Wells Fargo Securities资深经济分析师Sam Bullard称。

通胀守在低位可能将影响美联储今年第三次升息的时机，大多数分析师预计联储将在12月升息。

6月石油进口价格下滑2.2%，5月为减少1.2%。石油进口价格自2月上升0.8%以来便没有上涨过。

6月资本财进口价格上涨0.2%，为2014年5月以来最大升幅；同时汽车进口价格下滑0.2%。食品进口价格则增加0.9%。

该报告并显示，6月出口物价下滑0.2%，因蔬菜、大豆和水果价格下滑令农产品出口价格承压，5月为下跌0.5%。

6月出口物价较上年同期上涨0.6%，增幅为12月开始上涨以来最小，受制于大豆、水果和玉米出口价格较低。5月时出口物价年增幅为1.5%。

美国进口物价与布兰特原油价格： reut.rs/2p7tIIc

(完)