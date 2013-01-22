修正-美国第一夫人米歇尔再次身穿吴季刚设计礼服出席奥巴马就职典礼

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(本文由路透中文网编译并提供)

路透华盛顿1月21日 - 美国总统周一就职典礼活动的最大看点不是奥巴马的演讲，而是第一夫人米歇尔的穿着。

就职典礼当天，米歇尔白天身穿海军蓝大衣与礼服亮相，晚上则换上吴季刚（Jason Wu）设计的红色露肩礼服，这再次巩固了她引领国际时尚潮流的地位。

米歇尔连续两次在奥巴马总统就职典礼上选择吴季刚设计的礼服，对这位美国设计师可谓一次巨大的胜利。

在晚间的三军总司令就职舞会上，米歇尔身穿吴季刚设计的红色雪纺丝绒晚礼服，与总统奥巴马跳了第一支舞。

米歇尔当天选择穿的是伦敦中马混血设计师周仰杰（Jimmy Choo）的鞋子，手上戴的则是纽约珠宝商Kimberly McDonald的手工钻戒。

在2009年的就职典礼上，米歇尔身穿吴季刚设计的象牙白色单肩雪纺晚礼服亮相，这让吴季刚的名声家喻户晓。此后，现年30的吴季刚不仅在商业获得巨大成功，还凭借设计作品两次被选为总统就职典礼服装，在美国时尚历史上赢得一席之地。

过去四年在白宫期间，米歇尔凭借高端精品服装混搭大众化品牌的着装风格大受赞誉，也令时尚评论人士无可挑剔。（完）