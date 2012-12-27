奥巴马连任就职典礼临近 四年前盛况料难再现

路透华盛顿12月26日（记者 Samuel P. Jacobs） - 总统就职典礼、数日爱国盛典、政治活动、乐观主义和自得其乐，这些是华盛顿的特色。

明年1月21日，奥巴马将举行总统连任就职典礼。届时，上述活动将再次上演。不过，这次将难以再现奥巴马2009年首次就职典礼时的盛况，当时涌入华盛顿的参观者达到创纪录的180万人，争相一睹美国首位黑人总统就职。

华盛顿官员估计，明年的典礼很可能仅吸引到不超过80万人。尽管距离就职典礼已经不到一个月了，一些豪华酒店和高档饭店仍有客房和餐位可供预订。

能够俯视国家广场的文华东方酒店（Mandarin Oriental Hotel）最初要求观看总统就职典礼的客人最少入住四晚。现在，为了提高客房入住率，这家酒店已经将要求放宽到入住三晚即可。

不过，“就职典礼加价”效应依然明显：文华东方酒店最便宜房间平常的价格是每晚295美元，但在就职典礼长周末的起价已经飙升到1,195美元。

即便如此，这次就职典礼期间酒店和饭店预定的火爆程度也远不及2009年。

2009年住宿的紧张程度促使华盛顿等地的房主和出租者出租自己的房屋，在当周创造了一个大规模的二级市场。

当时包括前田纳西州参议员、演员汤普森（Fred Thompson）在内的数百名业主均借庆典谋利，并为躲避交通拥堵而离开华盛顿。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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