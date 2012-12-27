奥巴马连任就职典礼临近 四年前盛况料难再现

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿12月26日（记者 Samuel P. Jacobs） - 总统就职典礼、数日爱国盛典、政治活动、乐观主义和自得其乐，这些是华盛顿的特色。
明年1月21日，奥巴马将举行总统连任就职典礼。届时，上述活动将再次上演。不过，这次将难以再现奥巴马2009年首次就职典礼时的盛况，当时涌入华盛顿的参观者达到创纪录的180万人，争相一睹美国首位黑人总统就职。
华盛顿官员估计，明年的典礼很可能仅吸引到不超过80万人。尽管距离就职典礼已经不到一个月了，一些豪华酒店和高档饭店仍有客房和餐位可供预订。
能够俯视国家广场的文华东方酒店（Mandarin Oriental Hotel）最初要求观看总统就职典礼的客人最少入住四晚。现在，为了提高客房入住率，这家酒店已经将要求放宽到入住三晚即可。
不过，“就职典礼加价”效应依然明显：文华东方酒店最便宜房间平常的价格是每晚295美元，但在就职典礼长周末的起价已经飙升到1,195美元。
即便如此，这次就职典礼期间酒店和饭店预定的火爆程度也远不及2009年。
2009年住宿的紧张程度促使华盛顿等地的房主和出租者出租自己的房屋，在当周创造了一个大规模的二级市场。
当时包括前田纳西州参议员、演员汤普森（Fred Thompson）在内的数百名业主均借庆典谋利，并为躲避交通拥堵而离开华盛顿。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。